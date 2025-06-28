В Киеве прошел митинг родственников пропавших под Крынками военных ВСУ
На Майдане Независимости в Киеве состоялась акция родственников военнослужащих, пропавших без вести в районе населенного пункта Крынки Херсонской области, сообщил украинский телеканал Hromadske.
Ее устроило объединение родных около 200 пропавших военных «Крынки. Путь домой», также в акции приняли участие семьи других бойцов, в том числе 30-й отдельной механизированной бригады.
Село Крынки расположено между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, впадающей в Днепр, и отделено от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России. Украина неоднократно десантировала военных, которые пытались там закрепиться.
По словам одной из участниц митинга, с апреля 2025 года домой вернулись 25 украинских бойцов, воевавших в этом районе, в результате обменов пленными. Точное количество пропавших без вести остается неизвестным. Телеканал указывает, что официально в плену находятся 40 военных.
Родственники потребовали ускорить поиск пропавших, а также обеспечить прозрачность процедур обмена пленными и передачи тел погибших.
В ноябре 2024 года «Украинская правда» со ссылкой на источники в военном командовании сообщила, что целью высадки украинского десанта в районе Крынок был выход на Крым или к Перекопскому перешейку.
С октября 2023 года по июнь 2024-го в районе села Крынки пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ, сообщило «Слiдство.Инфо» со ссылкой на данные полиции Украины. За этот же период удалось эвакуировать и захоронить тела 262 погибших бойцов.
Украинские силы в июне 2024 года, по информации «Суспільне», Liga.net и Би-би-си, оставили позиции в Крынках. В тот же день командование морской пехоты подтвердило разрушение основных опорных пунктов в этом районе.
В декабре 2023 года, президент Владимир Путин заявил, что отдавал приказ не спешить с вытеснением украинских войск из Крынок, отметив, что «им выгодно, чтобы Украина продолжала вводить туда силы».
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