 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве прошел митинг родственников пропавших под Крынками военных ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

На Майдане Независимости в Киеве состоялась акция родственников военнослужащих, пропавших без вести в районе населенного пункта Крынки Херсонской области, сообщил украинский телеканал Hromadske.

Ее устроило объединение родных около 200 пропавших военных «Крынки. Путь домой», также в акции приняли участие семьи других бойцов, в том числе 30-й отдельной механизированной бригады.

Село Крынки расположено между Алешками и Новой Каховкой на берегу реки Крынка, впадающей в Днепр, и отделено от основного русла реки островами. Эта часть днепровского берега находится под контролем России. Украина неоднократно десантировала военных, которые пытались там закрепиться.

По словам одной из участниц митинга, с апреля 2025 года домой вернулись 25 украинских бойцов, воевавших в этом районе, в результате обменов пленными. Точное количество пропавших без вести остается неизвестным. Телеканал указывает, что официально в плену находятся 40 военных.

Родственники потребовали ускорить поиск пропавших, а также обеспечить прозрачность процедур обмена пленными и передачи тел погибших.

Россия и Украина провели новый этап обмена пленными
Политика

В ноябре 2024 года «Украинская правда» со ссылкой на источники в военном командовании сообщила, что целью высадки украинского десанта в районе Крынок был выход на Крым или к Перекопскому перешейку.

С октября 2023 года по июнь 2024-го в районе села Крынки пропали без вести 788 военнослужащих ВСУ, сообщило «Слiдство.Инфо» со ссылкой на данные полиции Украины. За этот же период удалось эвакуировать и захоронить тела 262 погибших бойцов.

Украинские силы в июне 2024 года, по информации «Суспільне», Liga.net и Би-би-си, оставили позиции в Крынках. В тот же день командование морской пехоты подтвердило разрушение основных опорных пунктов в этом районе.

В декабре 2023 года, президент Владимир Путин заявил, что отдавал приказ не спешить с вытеснением украинских войск из Крынок, отметив, что «им выгодно, чтобы Украина продолжала вводить туда силы».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Украина Киев Крынки ВСУ митинг акция памяти
Материалы по теме
Путин напомнил, что Москва готова передать Киеву 3 тыс. тел бойцов ВСУ
Политика
ТАСС сообщил о задержании в Сумском приграничье солдат ВСУ в гражданском
Политика
Россия и Украина провели новый этап обмена пленными
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
В Петербурге начался праздник «Алые паруса» Общество, 28 июн, 23:59
В Одинцово мальчик умер после наезда автомобиля Общество, 28 июн, 23:38
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС Политика, 28 июн, 23:27
В Киеве сработала ПВО Политика, 28 июн, 23:16
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 28 июн, 23:05
В Белграде начались столкновения протестующих с силовиками Политика, 28 июн, 23:03
В Киеве прошел митинг родственников пропавших под Крынками военных ВСУ Политика, 28 июн, 22:34
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Российского экс-сенатора Франца Клинцевича депортируют из Армении Политика, 28 июн, 22:25
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 28 июн, 22:12
«Палмейрас» стал первым четвертьфиналистом клубного чемпионата мира Спорт, 28 июн, 21:47
Кадыров сообщил о звонке Путина и его поздравлении с женитьбой сына Адама Общество, 28 июн, 21:46
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 28 июн, 21:33
В Татарстане арестовали экс-помощника премьера региона по делу о взятке Политика, 28 июн, 21:32
В Белграде студенты собрались на оппозиционный митинг в центре города Политика, 28 июн, 21:17