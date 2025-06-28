МХТ анонсировал «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли

В МХТ рассказали о планах на спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли

В новом сезоне театр МХТ имени Чехова планирует поставить на главной сцене спектакль «Гамлет» с российским актером Юрой Борисовым в главной роли, сообщил Константин Хабенский, слова которого приводит пресс-служба театра.



Режиссером спектакля станет Андрей Гончаров. Когда состоится премьера, театр не уточнил. РБК обратился за комментарием в пресс-службу МХТ им. Чехова и к Юрию Борисову.

Ранее Борисова за роль в фильме «Анора» номинировали на премию «Оскар», однако ее актер не получил . Это была первая личная номинация на кинопремию россиянина после распада СССР. За ту же работу Борисов был номинирован на BAFTA, «Золотой глобус», Gotham Awards и Spirit Awards в категории «Лучший актер второго плана».

Актер был награжден премией Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».



В июне Борисов вошел в список деятелей киноиндустрии, приглашенных стать членами Американской академии кинематографических искусств и наук — организации, вручающей «Оскар».