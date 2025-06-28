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МХТ анонсировал «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли

В МХТ рассказали о планах на спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли

В новом сезоне театр МХТ имени Чехова планирует поставить на главной сцене спектакль «Гамлет» с российским актером Юрой Борисовым в главной роли, сообщил Константин Хабенский, слова которого приводит пресс-служба театра.

Режиссером спектакля станет Андрей Гончаров. Когда состоится премьера, театр не уточнил. РБК обратился за комментарием в пресс-службу МХТ им. Чехова и к Юрию Борисову.

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Ранее Борисова за роль в фильме «Анора» номинировали на премию «Оскар», однако ее актер не получил. Это была первая личная номинация на кинопремию россиянина после распада СССР. За ту же работу Борисов был номинирован на BAFTA, «Золотой глобус», Gotham Awards и Spirit Awards в категории «Лучший актер второго плана».

Актер был награжден премией Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». 

В июне Борисов вошел в список деятелей киноиндустрии, приглашенных стать членами Американской академии кинематографических искусств и наук — организации, вручающей «Оскар».

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Теги
Полина Дуганова, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Юра Борисов МХТ им.Чехова театр Гамлет Константин Хабенский спектакль
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