Юру Борисова пригласили стать членом вручающей «Оскар» киноакадемии

Российский актер и номинант на премию «Оскар» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора» Юра Борисов вошел в список деятелей киноиндустрии, приглашенных стать членами Американской академии кинематографических искусств и наук — организации, вручающей премию. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Академии.

В 2025 году приглашения получили 534 человека, среди которых — актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, композиторы, художники и представители других профессий, связанных с кино.

Среди тех актеров, кого пригласили стать членом Академии в этом году — Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики») и Маргарет Куолли («Субстанция»).

«Мы рады пригласить присоединиться к Академии этот выдающийся состав художников, технологов и профессионалов», — заявили президент Академии Джанет Янг и ее генеральный директор Билл Креймер.

Членство в организации дает право голосовать за номинантов и лауреатов премии «Оскар».

Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора», который был удостоен пяти статуэток. За эту же работу Борисов был номинирован на BAFTA, «Золотой глобус», Gotham Awards и Spirit Awards в категории «Лучший актер второго плана».

Широкой аудитории он также известен по фильму «Капитан Волконогов бежал», представленному в основной программе Венецианского кинофестиваля, и по роли Левина в сериале Netflix «Анна К».

В конце марта актер получил премию «Ника» Российской академии кинематографических искусств за лучшую мужскую роль (фильм «Кончится лето»).

В апреле Юра Борисов подписал контракт с одним из крупнейших голливудских агентств UTA (United Talent Agency).