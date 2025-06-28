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Палестино-израильский конфликт ,  
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Трамп рассказал, в какой срок планирует добиться прекращения огня в Газе

Трамп: США планируют добиться прекращения огня в Газе на следующей неделе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Вашингтон рассчитывает добиться прекращения огня в Газе на следующей неделе, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам. Трансляция встречи шла на Youtube-канале Белого дома.

На урегулирование конфликта США, по словам Трампа, направляют «много денег» и продовольствия.

«Мы думаем, что на следующей неделе мы добьемся прекращения огня», — сказал Трамп.

Насколько реальна идея Трампа забрать сектор Газа и застроить курортами
Политика
Фото:Ramadan Abed / Reuters

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон готов взять сектор Газа под свой контроль. Палестинское население, по его словам, следует переселить в другие регионы.

В феврале президент сообщил, что палестинцы не смогут вернуться в сектор Газа в рамках урегулирования конфликта с Израилем и восстановления эксклава по плану США. Его, как отметил Трамп, следует расчистить от разрушенных зданий и превратить в центр экономического развития, который обеспечит новые рабочие места и жилье.

Уже в апреле Трамп допустил размещение американских миротворцев в секторе Газа. Тогда он отметил, что регион — «невероятно важный объект недвижимости» и его следует сделать мирной и свободной территорией.

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Теги
Полина Дуганова
Палестина сектор Газа Дональд Трамп США Израиль
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