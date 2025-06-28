Трамп рассказал, в какой срок планирует добиться прекращения огня в Газе

Вашингтон рассчитывает добиться прекращения огня в Газе на следующей неделе, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам. Трансляция встречи шла на Youtube-канале Белого дома.



На урегулирование конфликта США, по словам Трампа, направляют «много денег» и продовольствия.



«Мы думаем, что на следующей неделе мы добьемся прекращения огня», — сказал Трамп.

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