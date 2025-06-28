Трамп рассказал, в какой срок планирует добиться прекращения огня в Газе
Вашингтон рассчитывает добиться прекращения огня в Газе на следующей неделе, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам. Трансляция встречи шла на Youtube-канале Белого дома.
На урегулирование конфликта США, по словам Трампа, направляют «много денег» и продовольствия.
«Мы думаем, что на следующей неделе мы добьемся прекращения огня», — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон готов взять сектор Газа под свой контроль. Палестинское население, по его словам, следует переселить в другие регионы.
В феврале президент сообщил, что палестинцы не смогут вернуться в сектор Газа в рамках урегулирования конфликта с Израилем и восстановления эксклава по плану США. Его, как отметил Трамп, следует расчистить от разрушенных зданий и превратить в центр экономического развития, который обеспечит новые рабочие места и жилье.
Уже в апреле Трамп допустил размещение американских миротворцев в секторе Газа. Тогда он отметил, что регион — «невероятно важный объект недвижимости» и его следует сделать мирной и свободной территорией.
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