Росавиация начала расследование авиаинцидентов в трех российских регионах
Росавиация начала расследование трех авиаинцидентов, произошедших 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В ведомстве напомнили, что речь идет о вынужденной посадке вертолета Ми-8П авиакомпании «Газпром авиа» в Тверской области, экстренной посадке частного легкомоторного самолета-амфибии «Борей» в Томской области, а также столкновении самолетов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулежной дорожке аэропорта Сочи.
Материал дополняется
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года