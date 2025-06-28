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Общество ,  
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Росавиация начала расследование авиаинцидентов в трех российских регионах

Росавиация начала расследование трех авиаинцидентов, произошедших 27 июня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В ведомстве напомнили, что речь идет о вынужденной посадке вертолета Ми-8П авиакомпании «Газпром авиа» в Тверской области, экстренной посадке частного легкомоторного самолета-амфибии «Борей» в Томской области, а также столкновении самолетов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулежной дорожке аэропорта Сочи.

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Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Полина Дуганова
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