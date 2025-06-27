Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram

Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи, сообщила Южная транспортная прокуратура. Ведомство начало проверку.

Один из самолетов, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу зацепил крылом другой борт, прибывший из Норильска.

Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

«Интерфакс» узнал в пресс-службе аэропорта, что столкнулись самолеты авиакомпаний Utair и NordStar. Повреждения обоих воздушных судов оказались незначительными.