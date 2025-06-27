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Общество ,  
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В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в аэропорту Сочи

Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram

Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи, сообщила Южная транспортная прокуратура. Ведомство начало проверку.

Один из самолетов, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу зацепил крылом другой борт, прибывший из Норильска.

В Финляндии столкнулись два гражданских вертолета
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Фото:Juha Harju / Lehtikuva / Sipa USA / Reuters

Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

«Интерфакс» узнал в пресс-службе аэропорта, что столкнулись самолеты авиакомпаний Utair и NordStar. Повреждения обоих воздушных судов оказались незначительными.

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Полина Минаева
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