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В Тверской области Ми-8 сел в поле из-за попавшей в двигатель птицы

В Тверской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

В Ржевском округе Тверской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле из-за неполадки двигателя, сообщает Tverigrad.ru. По данным издания, вертолет принадлежит крупной ресурсоснабжающей компании.

На борту находились шесть человек, никто не пострадал, уточняет телеграм-канал Shot. По его данным, Ми-8 летел в сторону Смоленской области из аэропорта Змеево.

В ХМАО вертолет Ми-8 аварийно сел из-за проблем с двигателем
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Фото:Уральская транспортная прокуратура / Telegram

По предварительной версии, причиной вынужденной посадки воздушного судна стала птица, попавшая в двигатель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру области.

В начале июня в Томской области вертолет вынужденно сел возле болота из-за технической неисправности, возникшей при наборе высоты. На борту вертолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.

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Денис Малышев
Вертолет Ми-8 аварийная посадка прокуратура
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