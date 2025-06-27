В Тверской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле

В Тверской области Ми-8 сел в поле из-за попавшей в двигатель птицы

Вертолет Ми-8 (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

В Ржевском округе Тверской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в поле из-за неполадки двигателя, сообщает Tverigrad.ru. По данным издания, вертолет принадлежит крупной ресурсоснабжающей компании.

На борту находились шесть человек, никто не пострадал, уточняет телеграм-канал Shot. По его данным, Ми-8 летел в сторону Смоленской области из аэропорта Змеево.

По предварительной версии, причиной вынужденной посадки воздушного судна стала птица, попавшая в двигатель, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на транспортную прокуратуру области.

В начале июня в Томской области вертолет вынужденно сел возле болота из-за технической неисправности, возникшей при наборе высоты. На борту вертолета находились 17 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.