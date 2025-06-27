Появились фото последствий столкновения двух самолетов в аэропорту Сочи

Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram

В аэропорту Сочи 27 июня при рулении столкнулись два самолета Boeing: следовавший на взлетно-посадочную полосу для вылета в Тюмень и прибывший из Норильска. Никто не пострадал, повреждения оказались незначительными. Росавиация отметила, что расследует cтолкновение самолетов авиакомпаний Utair и NordStar. Авиаперевозчики отправят за пассажирами резервные борты.