 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Появились фото последствий столкновения двух самолетов в аэропорту Сочи

Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram
Фото: Южная транспортная прокуратура / Telegram

В аэропорту Сочи 27 июня при рулении столкнулись два самолета Boeing: следовавший на взлетно-посадочную полосу для вылета в Тюмень и прибывший из Норильска. Никто не пострадал, повреждения оказались незначительными. Росавиация отметила, что расследует cтолкновение самолетов авиакомпаний Utair и NordStar. Авиаперевозчики отправят за пассажирами резервные борты.

В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Сочи Самолеты Utair Краснодарский край
Материалы по теме
В Лас-Вегасе у самолета задымился двигатель в полете. Видео
Общество
В Казахстане потерпел крушение частный самолет
Общество
В Индии лайнер совершил экстренную посадку из-за угрозы минирования
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 19:22
Появились фото последствий столкновения двух самолетов в аэропорту Сочи Общество, 23:25
Трамп дал совет Ирану по поводу меда и уксуса Политика, 23:15
Россия разорвет договор со Швецией об обмене данными о ядерных установках Политика, 23:06
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 23:05
СК задержал еще одного последователя Алекса Лесли Общество, 22:28
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город» Политика, 22:04
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Футболиста «Краснодара» Кордобу признали лучшим игроком сезона в РПЛ Спорт, 21:42
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
В Екатеринбурге прошли задержания по делам об убийствах прошлых лет Общество, 21:33
СК Армении потребовал ареста главы Ширакской епархии Политика, 21:25
Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой из-за ее «наглой атаки» Экономика, 21:12
Небензя счел нереалистичной позицию Украины о выходе на границы 1991 года Политика, 20:58
РПЛ назвала лучшего молодого игрока сезона Спорт, 20:55