Появились фото последствий столкновения двух самолетов в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи 27 июня при рулении столкнулись два самолета Boeing: следовавший на взлетно-посадочную полосу для вылета в Тюмень и прибывший из Норильска. Никто не пострадал, повреждения оказались незначительными. Росавиация отметила, что расследует cтолкновение самолетов авиакомпаний Utair и NordStar. Авиаперевозчики отправят за пассажирами резервные борты.
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