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Новые законы в России ,  
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Путин утвердил повышение расходов бюджета в 2025 году

Путин утвердил изменение бюджета и рост расходов на 829 млрд руб. в 2025 году
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Новые законы в России
Поправки предусматривают рост бюджетных расходов на 829 млрд руб., сниженный прогноз по доходам и повышенную оценку инфляции. Дефицит бюджета ожидается на уровне 1,7% ВВП
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета страны на 2025 год, предусматривающий рост расходов на 829 млрд руб. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно закону, доходы российского бюджета в 2025 году составят 38,5 трлн руб., или 17,4% ВВП, что на 4,4%, или на 1 789,9 млрд руб. меньше по сравнению с ранее установленной суммой. Это обусловлено главным образом значительным сокращением нефтегазовых доходов.

Расходы бюджета составят 42,298 трлн руб. против 41,469 трлн руб., заложенных ранее. Дефицит бюджета ожидается на уровне 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП.

Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений — на уровне 2,5%. Оценка инфляции повышена с 4,5 до 7,6%. Прогнозируемая цена на нефть понижена с $69,7 до $56 за баррель, а прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 руб. за доллар с 96,5 руб.

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Прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышен с 214,575 трлн до 221,861 трлн руб. Объем ФНБ прогнозируется со снижением на 126,4 млрд руб. (до 12 757,2 млрд руб.).

Объем государственного долга по прогнозу должен увеличиться на 1 138,1 млрд руб., или на 3,2%, до 36 549,4 млрд руб.

Расходы на госпрограммы также были увеличены:

  • на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия — на 41,847 млрд руб.;
  • развития здравоохранения — на 26 млрд руб.;
  • обеспечения обороноспособности страны — на 24,178 млрд руб.;
  • социальной поддержки граждан — на 17,778 млрд руб.;
  • экономического развития и инновационной экономики — на 2,86 млрд руб.;
  • развития образования — на 3,26 млрд руб.

Приоритеты бюджета, согласно документу, остаются неизменными: это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников военной операции, а также обеспечение технологического лидерства страны.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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