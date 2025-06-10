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Война санкций ,  
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Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек» и «Движения первых»

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Война санкций
Под украинские санкции также попали детские омбудсмены нескольких регионов России, общество «Знание» и Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун». Москва называет санкции против России незаконными
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек», «Движения первых» и общества «Знание». Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Таким образом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2025 года.

В санкционный список также вошли другие российские организации, в том числе Мелитопольский государственный университет, региональное отделение организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя», Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун».

Под санкции попали 46 физических лиц, в том числе несколько граждан Украины, а также уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева, детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Москва неоднократно называла антироссийские санкции незаконными и нелегитимными.

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Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
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