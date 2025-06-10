Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек» и «Движения первых»
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лагеря «Артек», «Движения первых» и общества «Знание». Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
Таким образом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июня 2025 года.
В санкционный список также вошли другие российские организации, в том числе Мелитопольский государственный университет, региональное отделение организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя», Всероссийская общественная организация морских пехотинцев «Тайфун».
Под санкции попали 46 физических лиц, в том числе несколько граждан Украины, а также уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева, детский омбудсмен в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Москва неоднократно называла антироссийские санкции незаконными и нелегитимными.
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