СК завел дело за атаку дрона ВСУ на журналиста из Китая в Курской области
Следователи завели дело по факту ранения корреспондента китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуана в Курской области, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
Китайский журналист попал под атаку украинского FPV-дрона 26 июня.
Дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт).
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал накануне вечером, что 63-летний корреспондент ездил в приграничье самостоятельно и при ударе дрона получил черепно-мозговую травму и ушиб теменной области. От госпитализации журналист отказался.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что за удар по съемочной группе китайского телеканала Phoenix ВСУ будут привлечены к ответственности.
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