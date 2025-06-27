СК завел дело за атаку дрона ВСУ на журналиста из Китая в Курской области

Лу Юйгуан (Фото: makcim19781987 / TikTok)

Следователи завели дело по факту ранения корреспондента китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуана в Курской области, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Китайский журналист попал под атаку украинского FPV-дрона 26 июня.

Дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России (террористический акт).

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал накануне вечером, что 63-летний корреспондент ездил в приграничье самостоятельно и при ударе дрона получил черепно-мозговую травму и ушиб теменной области. От госпитализации журналист отказался.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что за удар по съемочной группе китайского телеканала Phoenix ВСУ будут привлечены к ответственности.