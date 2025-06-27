Посла Германии вызвали в МИД России из-за преследования журналистов

В МИД России вызвали немецкого посла Ламбсдорфа для объявления ответных мер на преследование журналистов. Ранее в июне глава «России сегодня» в Германии Феоктистов рассказал об изъятии паспортов у его семьи

Александер Ламбсдорф (Фото: IMAGO / Global Look Press)

В министерство иностранных дел России вызвали посла Германии в Москве Александера Ламбсдорфа. Ему объявят об ответных мерах на преследование журналистов из России, пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.

Накануне, 26 июня, представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Ламбсдорфа вызовут в связи с произволом против российских журналистов. По ее словам, призывы Москвы «упорно игнорируются Берлином», поэтому России придется разработать ответные меры.

В июне сотрудники полиции пришли в квартиру главы «России сегодня» в Германии Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у его жены и семилетней дочери. По словам журналиста, власти заподозрили, что семья может скрыться, вместо того, чтобы «выполнить предписания покинуть Германию до 19 августа». Захарова заявила, что Россия уже выбирает кандидатуры среди немецких журналистов в Москве для принятия против них ответных мер.

В последние годы в Германии усилилось давление на российских журналистов и СМИ. Это выражается в отказе в продлении вида на жительство (ВНЖ), закрытии корпунктов, изъятии документов и угрозах высылки.

В феврале 2022 года в Германии запретили вещание немецкоязычного телеканала Russia Today (RT DE) и объяснили это отсутствием лицензии. МИД России пояснял, что RT DE был лицензирован в Сербии и, согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, мог вещать на территории 33 европейских стран, включая Германию.

В ответ на эти меры в России были прекращены вещание и трансляция Deutsche Welle (DW, признан Минюстом России иноагентом), его корреспондентские пункты были закрыты, сотрудникам российского бюро DW аннулировали аккредитации.

Позднее, в ноябре 2024 года власти Берлина отказали в продлении ВНЖ трем сотрудникам российских СМИ и одному россиянину, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня». В Германии это объяснили «угрозой для демократического дискурса».

В том же месяце «Первый канал» сообщил, что власти решили закрыть корпункт в Германии и попросили покинуть страну корреспондента Ивана Благого и оператора Дмитрия Волкова. Москва в качестве ответной меры решила выслать журналистов немецкой медиагруппы ARD из России. В МИД Германии заявили, что Берлин не закрывал корпункт «Первого» и назвали ложным обоснование для высылки Россией журналистов.