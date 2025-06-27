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Военная операция на Украине ,  
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МИД прокомментировал атаку ВСУ на китайских журналистов в приграничье

Захарова: виновные в атаке на китайских журналистов в приграничье будут наказаны
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут привлечены к ответственности за атаку беспилотника на съемочную группу китайского телеканала Phoenix в Курской области, в результате которой был ранен журналист Лу Юйгуан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий представителя внешнеполитического ведомства опубликован на сайте МИД.

Инцидент произошел 26 июня в поселке Коренево. По данным МИДа, журналисты снимали репортаж о восстановлении мирной жизни, когда по ним был нанесен прицельный удар. В результате ранения в голову получил шеф-корреспондент московского бюро Phoenix Лу Юйгуан.

«Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что международные организации должны отреагировать на произошедшее и осудить нападение на прессу.

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Фото:Дарья Широкова / РБК

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее уточнил, что 63-летний корреспондент Phoenix получил ранение в результате атаки украинского беспилотника во время самостоятельной поездки в приграничье.

Мужчина получил черепно-мозговую травму и ушиб теменной области, а также раны кожи на голове. Позже Хинштейн сообщил, что журналист отказался от госпитализации.

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Персоны
Плугина Ирина
Мария Захарова Россия МИД ВСУ журналисты под обстрелом
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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