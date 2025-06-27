Как католикос всех армян вышел к приехавшим силовикам. Видео
К армянским силовикам вышел католикос всех армян (глава Армянской апостольской церкви) Гарегин II. Сотрудники армянской Службы нацбезопасности приехали задержать епископа Микаэла Аджапахяна.
В результате между силовиками и священниками произошла драка.
В свою очередь, Аджапахян заявил о готовности поехать с силовиками.
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