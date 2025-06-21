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«УП» узнала, что семья вице-премьера Украины вслед за ним уехала за рубеж

«Украинская правда»: семья вице-премьера Украины Чернышова уехала из страны
Антикоррупционные органы Украины сообщили об уголовном деле, два фигуранта которого связаны с вице-премьером Чернышовым. Власти заявляли, что он в командировке до конца недели, а затем вернется в страну
Алексей Чернышов
Алексей Чернышов (Фото: Michael Kappeler / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Семья вице-премьера — министра национального единства Украины Алексея Чернышова, который, по данным украинских СМИ, фигурирует в коррупционном деле, выехала из страны, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В четверг, 19 июня, уехал сын Чернышова, а на следующий день — его жена, пишет издание.

Днем 21 июня президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на премьера Дениса Шмыгаля, сообщил, что Чернышов находится в заграничной командировке и вернется по ее завершении. «У него две задачи были от меня, от правительства, от всех нас: первое — это открывать хабы в разных странах, а второе — вопрос множественного гражданства. Насколько я понимаю, что он эти две вещи делает», — сказал Зеленский (цитата по Укринформ»). Шмыгаль говорил, что командировка продлится до конца текущей недели.

«УП» сообщила, что украинский министр не вернулся в Киев из Австрии
Политика
Алексей Чернышов

Позже в тот же день депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил со ссылкой на источники в правительстве, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) прислали в секретариат кабмина приглашение, чтобы 23 июня Чернышов явился для вручения подозрения.

На минувшей неделе НАБУ и САП заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в строительной сфере с участием высокопоставленных чиновников, ущерб от которой мог составить более 1 млрд грн (около 1,87 млрд руб.) Пятерых человек заподозрили в злоупотреблении служебным положением. Как писала «Украинская правда», в их числе были два фигуранта, связанные с Чернышовым, — бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк. Володина 18 июня арестовали на два месяца.

По данным «УП», около месяца назад у Чернышова прошли обыски.

Чернышов стал министром национального единства Украины в декабре 2024 года. С 2022 года он был председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», а до этого возглавлял Министерство развития общин и территорий Украины, а также Киевскую областную государственную администрацию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Украина вице-премьер уголовное дело коррупция
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