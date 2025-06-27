МВД предупредило о кибератаках на бизнес через Zoom и облачные сервисы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Кибермошенники начали маскировать вредоносное программное обеспечение под популярные сервисы, включая Zoom, Microsoft Teams, офисные приложения и ИИ-инструменты. Об этом в телеграм-канале сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как пишет ведомство, аферисты активно атакуют малый и средний бизнес, используя фишинговые схемы и маскируя вредоносное ПО. Чаще всего злоумышленники подделывают видеоконференции (Zoom, Microsoft Teams), офисные пакеты (Word, Excel, PowerPoint), облачные сервисы (Google Drive), ИИ-инструменты (ChatGPT, DeepSeek), говорится в публикации МВД.

Лидером по числу инцидентов стал Zoom — на него приходится 40% случаев за первые четыре месяца 2025 года. В МВД объясняют это массовым использованием сервиса для переговоров и прямым доступом к камерам и микрофонам.

Правоохранители рекомендуют загружать ПО исключительно с официальных сайтов, а также проверять цифровые подписи установщиков.

Ранее киберполиция МВД России выпустила предупреждение для граждан о потенциальных рисках хранения крупных денежных сумм на банковских картах. В официальном сообщении ведомство рекомендовало придерживаться стратегии «оперативного минимума» — хранить сбережения на сберегательных счетах, а для текущих расходов использовать дебетовую карту с небольшой необходимой суммой.