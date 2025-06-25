«Лаборатория Касперского»: компьютерные вирусы чаще всего маскируются под Zoom

Эксперты рассказали, что вирусы чаще всего маскируются под Zoom

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Компьютерные вирусы и «зловреды» для кибератак чаще всего маскируются под приложение Zoom. К таким выводам пришли специалисты «Лаборатории Касперского», говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Компания пришла к таким выводам, проанализировав, под какие программы чаще всего маскировались «зловреды» для кибератак на малый и средний бизнес России в период с января по апрель 2025 года.

Под Zoom маскировалась почти половина вредоносного ПО. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких файлов выросло на 48, указали в «Лаборатории Касперского».

Также «зловреды» часто имитировали ИИ-инструменты. За первые четыре месяца 2025 года число вредоносных и нежелательных файлов, маскирующихся под ChatGPT, увеличилось на 175% в сравнении с тем же сроком в 2024 году. Появились и подделки на новую нейросеть DeepSeek, которая была запущена в 2025 году.

Кроме того, злоумышленники, как и раньше, часто выбирают для атак программы Microsoft Office: Outlook, PowerPoint, Excel и Word.

Среди вредоносных файлов, мимикрирующих под приложения, преобладали загрузчики (32,7 тыс. заражений), троянцы (21 тыс.) и рекламное ПО (18,6 тыс.).

Чтобы снизить риски для малого и среднего бизнеса в «Лаборатории Касперского» рекомендуют обучать сотрудников цифровой грамотности, регулярно создавать резервные копии данных на внешних носителях, использовать только лицензионное ПО, устанавливать на устройства надежную защиту, разработать систему поощрений для системных администраторов за отсутствие киберинцидентов.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносное ПО, которое распространялось под видом криптовалютных сервисов и было доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Троянец скрывался внутри приложений для отслеживания курсов криптовалют, получения торговых сигналов, мессенджеров с функциями криптообмена и модифицированной версии TikTok.