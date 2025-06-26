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Политика ,  
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Киберполиция рассказала, как защитить свои деньги на карте

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Гражданам стоит придерживаться нескольких правил, чтобы обезопасить крупные суммы денег на своей карте, сообщило в своем телеграм-канале управление киберполиции МВД России.

Ведомство посоветовало гражданам держать на карте «оперативный минимум», то есть хранить основные сбережения на сберегательных счетах, а для текущих расходов использовать дебетовую карту с минимальной необходимой суммой.

Кроме того, полицейские порекомендовали пользоваться виртуальными картами, а также завести отдельный счет специально для автоплатежей и пополнять его только на нужную сумму.

Также МВД посоветовало гражданам ограничить допустимую сумму на снятие наличных и оплату покупок и заблаговременно узнать, как мгновенно заблокировать банковскую карту.

«Помните: осознанное управление деньгами и разумные меры предосторожности сводят шансы мошенников к минимуму», — подытожили в киберполиции.

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Фото:Дарья Широкова / РБК

Потери от действий недоброжелателей в интернете становятся заметнее. В 2024 году размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 36% и составил ₽200 млрд.

Самые популярные мошеннические схемы направлены на интернет-покупателей и клиентов банков.

«Это могут быть ложные розыгрыши, поддельные инвестиционные проекты, фейковые сайты и приложения, полностью копирующие дизайн официальных ресурсов и полезных программ. Целью злоумышленников может быть как кража денег пользователей, так и кража данных их банковских карт, учетных записей от банковских аккаунтов», — сообщил ведущий аналитик Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров

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Теги
Александра Озерова
МВД мошенники кибермошенники кибербезопасность
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