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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за четыре часа уничтожили 16 украинских беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 20:00 26 июня до 0:00 мск 27 июня сбили 16 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего — семь дронов — сбили над Курской областью, по четыре — над Брянской областью и над Крымом. Один беспилотник сбили над акваторией Черного моря.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил в 00:06 мск информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Информация актуальна на момент публикации.

Силы ПВО уничтожили беспилотники в двух районах Ростовской области
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

После начала военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В ночь на 26 июня российские военные сбили 50 дронов самолетного типа над девятью регионами страны.

Над Курской областью уничтожили 23 дрона, над Ростовской — 11, над Брянской — шесть, по три — над Белгородской областью и Московским регионом, включая два дрона, летевших на Москву. Еще два беспилотника сбили над Крымом и по одному — над Калужской областью и Мордовией.

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Теги
Плугина Ирина
Минобороны беспилотники ВСУ Военная операция на Украине Россия
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