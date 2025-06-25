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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области силы ПВО уничтожили 20 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 дронов в Воронежской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в отдельных районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены еще более 20 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал, разрушения не зафиксированы. Однако, по словам губернатора, опасность в регионе все еще сохраняется.

Над Россией за ночь средства ПВО сбили 61 дрон
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Москва

За ночь на 24 июня 2025 года российские средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов.

Два беспилотника перехватили над Московским регионом, 14 — над Курской областью, по одному — над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей.

В результате налета два человека пострадали в подмосковном Красногорске, где дрон попал в жилой дом.

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