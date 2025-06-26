Силы ПВО уничтожили беспилотники в двух районах Ростовской области

Военные перехватили БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что нет ни пострадавших, ни разрушений.

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала об опасности атаки БПЛА по всему региону в 0:28. В 2:28 она информировала об отбое опасности.

О перехвате ночью двух дронов, летевших к Москве, сообщал также мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, во Внуково и аэропорту Калуги вводили ограничения на полеты.

Накануне, 25 июня, Слюсарь также сообщал об атаке дрона ВСУ, отметив, что в результате падения беспилотников в Таганроге загорелась крыша стадиона «Форте Арена». Кроме того, обломки БПЛА оборвали линию электропередачи.