 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО уничтожили беспилотники в двух районах Ростовской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Военные перехватили БПЛА в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что нет ни пострадавших, ни разрушений.

Собянин заявил о падении обломков двух сбитых дронов, атаковавших Москву
Политика

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала об опасности атаки БПЛА по всему региону в 0:28. В 2:28 она информировала об отбое опасности.

О перехвате ночью двух дронов, летевших к Москве, сообщал также мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, во Внуково и аэропорту Калуги вводили ограничения на полеты.

Накануне, 25 июня, Слюсарь также сообщал об атаке дрона ВСУ, отметив, что в результате падения беспилотников в Таганроге загорелась крыша стадиона «Форте Арена». Кроме того, обломки БПЛА оборвали линию электропередачи.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Ростовская область БПЛА Юрий Слюсарь
Материалы по теме
Ростовский губернатор уточнил последствия атаки дронов
Политика
В Ростовской области загорелась крыша стадиона после атаки дронов
Политика
В Ростовской области начался пожар на предприятии после атаки дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
Трамп призвал прекратить дело о коррупции против Нетаньяху Политика, 07:48
Красную книгу России передали в ведение департамента охоты Политика, 07:30
Адвокат сообщил о тяжелом состоянии экс-замглавы Минобороны Попова Общество, 07:28
Мутко об инвестициях горожан в свои города Мнение, 07:00
Российскому магнату вынесли приговор в Лондоне по иску его бывшей жены Общество, 06:56
Силы ПВО уничтожили беспилотники в двух районах Ростовской области Политика, 06:47
Два человека погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Свердловской области Общество, 06:36
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Генпрокуратура подала иск против задержанного госсекретаря Дагестана Общество, 06:14
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Австралия внесла певца Shaman и актера Манучарова в санкционный список Экономика, 05:57
Bloomberg узнал о готовности России к увеличению добычи по решению ОПЕК+ Экономика, 05:41
Россиянке-ученой предъявили обвинения за нелегальный ввоз лягушек в США Общество, 05:22
Лула да Силва призвал Трампа больше быть президентом и меньше — в Сети Политика, 05:06
Bloomberg узнал, как Каспаров замешан в деле о захвате власти в Африке Политика, 04:45