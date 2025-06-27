Аэропорт Волгограда закрыли для полетов

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Уведомление об ограничении полетов опубликовано в 03:30 мск (разницы со временем с Москвой в Волгограде нет).

Кореняко уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ограничения на прием и выпуск рейсов в российских аэропортах вводят на фоне атак беспилотников ВСУ.

Ранее, 22 июня, ограничения на работу воздушной гавани Волгограда ввели в 18:58 мск. Менее чем через 5 часов ограничения сняли. По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, совершавший рейс в Волгоград.

По информации местных властей, вечером 22 июня средства ПВО отразили атаку украинских дронов. Пострадавших не было. Возгорание сухой травы, возникшее после падения обломков аппарата, было оперативно потушено.

До этого аэропорт Волгограда приостанавливал свою работу 20 июня.