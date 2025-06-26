Внуково и аэропорт Калуги возобновили работу после атаки БПЛА на Москву

Два аэропорта — московский Внуково и Грабцево в Калуге — вновь стали принимать и отправлять рейсы после ограничений, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены в 1:10 в Москве и в 0:25 в в Калуге, во Внуково их сняли в 2:30, в Грабцево — на пять минут позже. За это время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате ПВО двух украинских беспилотников, летевших к столице. На месте падения обломков работают экстренные службы. отметил он.