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Война Израиля и Ирана ,  
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Хаменеи назвал условие новых ударов по военным базам США

Хаменеи: Иран ударит по военным базам США в случае новой агрессии
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Хаменеи не исключил новые удары по военным базам США в случае нового нападения на Иран. Стороны договорились о перемирии два дня назад. Иран заявил о победе над Израилем. В ЦАХАЛ считают, что военная кампания не окончена
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Iranian Leader Press Office / Global Look Press)

Иран допускает новые удары по американским военным базам в случае новой агрессии, сообщил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи. Текст его выступления приводит агентство Tasnim.

«Тот факт, что исламская республика имеет доступ к важным американским центрам в регионе и может предпринять против них действия, когда сочтет нужным, не мелкий инцидент — это крупный инцидент, и это может повториться в будущем. В случае нападения агрессор заплатит высокую цену», — сказал Хаменеи.

Израиль и Иран согласились на прекращение огня в ночь на 24 июня. Однако начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил в тот же день, что военная кампания Израиля против Ирана не завершена, ее ждет новая фаза, но в секторе Газа. По словам Хаменеи, Иран уже одержал победу над Израилем.

Reuters узнал о переданном Путину письме от Хаменеи
Политика
Али Хаменеи

Израиль напал на Иран в ночь на 13 июня. Целями стали ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. Тегеран начал ответную военную операцию против Израиля.

Соединенные Штаты вступили в конфликт в ночь на 22 июня и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. В Пентагоне объявили об уничтожении ядерной программы Ирана. МИД Ирана подтвердил серьезные повреждения ядерных объектов.

23 июня Иран атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре, крупнейшую базу США на Ближнем Востоке, однако заранее предупредил США и Катар об этом намерении. Погибших в результате не было.

После атаки на базу Трамп объявил о перемирии Израиля и Ирана. По данным канцелярии израильского премьера, за время военного конфликта в результате иранских ударов по Израилю погибли 28 человек и 1472 получили ранения. IRIB со ссылкой на Министерство здравоохранения Ирана писало о 627 погибших и не менее 4870 пострадавших.

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