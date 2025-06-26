Пентагон показал кадры испытания бомбы, использованной при атаке на Иран

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Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на пресс-конференции продемонстрировал видеозапись испытаний американской корректируемой противобункерной авиабомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP), которая использовалась при ударах по ядерным объектам Ирана.

Противобункерные бомбы были задействованы для ударов по заводу по обогащению урана в Фордо, который расположен на глубине нескольких сотен метров под землей, и центру по обогащению урана в Натанзе. По словам Кейна, в каждом случае при сбросе первой бомбы удалось разрушить бетонное покрытие, закрывавшее шахту, после чего были применены еще пять MOP, вызвав «обширные разрушения».

«Все атаки были нанесены точно по цели, и все сработало так, как и было задумано. В этой миссии участвовали как летчики, так и летчицы. Они заявили, что это был самый яркий взрыв, который они когда-либо видели», — сказал Кейн (цитата по Би-би-си).

Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters Фото: Maxar Technologies / Reuters

Как ранее сообщил Пентагон, в ударах в общей сложности участвовали 125 самолетов. Также в операции задействовали боевые корабли ВМФ США, которые базировались в Индийском океане, в частности американскую подводную лодку, которая запустила более двух десятков крылатых ракет Tomahawk. Их целями стали объекты наземной инфраструктуры в Исфахане.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Иранский МИД указывал, что ядерные установки страны оказались «серьезно повреждены».