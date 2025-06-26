Стало известно, как погиб от дрона награжденный Путиным студент из Курска

Награжденный президентом Владимиром Путиным студент Курского государственного университета (КГУ) Илия Гукежев погиб, когда пытался спасти маленькую девочку, раненную украинским беспилотником. Об этом рассказала сестра Гукежева — Диана Минаева, передает «РИА Новости».

Путин ранее, 24 июня, посмертно наградил Гукежева медалью «За спасение погибавших».

Молодой человек умер в июне 2024 года в результате атаки украинского дрона на жилой дом в деревне Городище Рыльского района, говорится на сайте КГУ. При ударе тогда погибли пять человек, из них двое были маленькими детьми.

Минаева рассказала, что ее брат «поехал домой, на границу, чтобы отвести родителям лекарства, продукты и помочь по дому». Мимо дома родителей Гукежева проезжал автомобиль с семьей армян, потом он остановился, из машины вышел отец семейства. Над мужчиной «появился украинский дрон, потом раздались три взрыва и крик».

Мать Гукежева и Илия увидели, что члены той семьи — в крови, а девочка — «еще дышит». Тогда «ее достали, отнесли во двор». Студент поспешил вызвать карету скорой помощи, «позвал соседку... занесли девочку в дом... пытались перевязать, выключили везде свет, и беспилотник прилетел второй раз, ударил в дом, было два мощнейших взрыва». В результате Гукежев скончался.

Молодой человек был студентом первого курса магистратуры, ранее окончил бакалавриат по направлению подготовки картография и геоинформатика.