Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом

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Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом, сообщает пресс-служба Кремля. Он примет участие в саммите лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также проведет встречу с наследным принцем из ОАЭ шейхом Халидом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Путин уже направился в национальный выставочный центр «БелЭкспо» на встречу с главами других государств — участников Евразийского экономического форума. В рамках визита, как следует из сообщения Кремля, Путин выступит на пленарном заседании этого форума, темой которого станет «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы».

На следующий день российский президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Незадолго до приезда Путин провел с белорусским коллегой Александром Лукашенко телефонный разговор . Лидеры обсудили в том числе предстоящий саммит. Стороны также затронули международную повестку, включая Украину и Ближний Восток. Однако детальнее обсудить актуальные вопросы Лукашенко и Путин договорились при встрече в Минске.

Саммит лидеров ЕАЭС пройдет в Минске 27 июня во Дворце независимости под председательством президента Белоруссии.

Ранее, 14 июня, Лукашенко попросил нарисовать на сыре Кремль, чтобы подарить его Путину. Позднее, 26 июня, пресс-секретарь белорусского президента сообщила, что Белоруссия подготовила Путину эксклюзивный подарок.