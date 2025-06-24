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Политика ,  
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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Подробности разговора пока неизвестны. Кремль еще не давал сообщения о переговорах.

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