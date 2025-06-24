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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Александр Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Подробности разговора пока неизвестны. Кремль еще не давал сообщения о переговорах.
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