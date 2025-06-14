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Лукашенко рассказал, что подарит Путину во время визита в Белоруссию

Лукашенко попросил нарисовать на сыре Кремль, чтобы подарить его Путину

Лукашенко рассказал, что подарит Путину во время визита в Белоруссию
Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителя «Молочного мира» нарисовать на головке сыра Кремль, чтобы подарить его российскому коллеге Владимиру Путину. Видео с просьбой Лукашенко публикует телеграм-канал «Пул Первого».

На кадрах белорусский лидер обращает внимание на сыр «Президентский», на головке которого изображена его резиденция. Увидев это, Лукашенко пошутил «Путинский президентский» и попросил нарисовать Кремль для подарка Путину.

«Тут нарисуй Кремль, и я ему [Путину] подарю. Он в конце месяца приедет», — сказал Лукашенко и добавил, что часто дарит Путину корзину с молочной продукцией.

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Фотогалерея 

В октябре 2024 года Лукашенко преподнес Путину на день рождения «серьезный подарок». Он не уточнил, что именно подарил российскому коллеге, но отметил, что презент сделали белорусские умельцы.

В 2019 году Лукашенко перед Новым годом подарил Путину несколько мешков картошки. Российскому президенту картошка понравилась.

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Полина Дуганова
сыр Александр Лукашенко Владимир Путин подарок Россия Белоруссия
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