Лукашенко рассказал, что подарит Путину во время визита в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителя «Молочного мира» нарисовать на головке сыра Кремль, чтобы подарить его российскому коллеге Владимиру Путину. Видео с просьбой Лукашенко публикует телеграм-канал «Пул Первого».
На кадрах белорусский лидер обращает внимание на сыр «Президентский», на головке которого изображена его резиденция. Увидев это, Лукашенко пошутил «Путинский президентский» и попросил нарисовать Кремль для подарка Путину.
«Тут нарисуй Кремль, и я ему [Путину] подарю. Он в конце месяца приедет», — сказал Лукашенко и добавил, что часто дарит Путину корзину с молочной продукцией.
В октябре 2024 года Лукашенко преподнес Путину на день рождения «серьезный подарок». Он не уточнил, что именно подарил российскому коллеге, но отметил, что презент сделали белорусские умельцы.
В 2019 году Лукашенко перед Новым годом подарил Путину несколько мешков картошки. Российскому президенту картошка понравилась.
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