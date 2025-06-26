СК проверит на вменяемость мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево

Бросившего ребенка об пол в Шереметьево мужчину проверят на вменяемость

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Владимиро Витикову, бросившему двухлетнего ребенка на пол в аэропорту "Шереметьево", проведут психиатрическую экспертизу, об этом сообщило ГСУ СК по Подмосковью.

Суд арестовал мужчину на два месяца. Он останется под стражей как минимум до 25 августа.

В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, сообщал следователь в суде.

По данным следствия, вечером 23 июня в зоне выдачи багажа терминала С аэропорта Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии Владимир Витиков подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки и с силой бросил на пол. Ребенок ударился головой и потерял сознание.

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В результате нападения ребенок получил множественные переломы черепа и находится в тяжелом состоянии в искусственной коме, врачи уточняют, что МРТ не выявило повреждений мозга.