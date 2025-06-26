Напавший на ребенка в аэропорту Шереметьево мужчина признал вину
Напавший на ребенка в аэропорту Шереметьево мужчина раскаялся в содеянном и признал свою вину. Об этом сообщил следователь в суде, где сегодня избрали меру пресечения для задержанного, передает ТАСС. Судья удовлетворил ходатайство следствия поместить мужчину в СИЗО под арест на два месяца.
Следователям мужчина заявил, что состоял на учете из-за шизофрении.
Материл дополняется.
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