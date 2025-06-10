В работе ChatGPT произошел глобальный сбой

В работе нейросети ChatGPT произошел глобальный сбой, жалобы на ее работу поступают в основном от пользователей из США и Европы

Фото: loisio Mauricio / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пользовататели нейросети ChatGPT американской компании OpenAI жалуются на проблемы с доступом. Жалобы поступают преимущественно из США и Европы, следует из статистики на порталах для отслеживания неполадок у интернет-ресурсов Downdetector.su и Downdetector.com.

По данным Downdetector.su, первые жалобы на сбой в работе нейросети появились в 11:30 мск. О проблемах пишут и российские пользователи, хотя сайт ChatGPT не открывается с российских IP-адресов.

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