Сайт и приложение РЖД попали под DDoS-атаку
Сайт и мобильное приложение РЖД попали под DDoS-атаку, сообщил перевозчик в телеграм-канале и предупредил о возможных перебоях в течение дня.
В сообщении отмечается, что кассы на станциях и вокзалах работают штатно, билеты продаются там «в обычном режиме».
В предыдущий раз РЖД сообщали о DDoS-атаке на свои ресурсы неделю назад, 6 июня. Доступа к ним не было более часа.
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