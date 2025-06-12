Сайт и приложение РЖД попали под DDoS-атаку

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

Сайт и мобильное приложение РЖД попали под DDoS-атаку, сообщил перевозчик в телеграм-канале и предупредил о возможных перебоях в течение дня.

В сообщении отмечается, что кассы на станциях и вокзалах работают штатно, билеты продаются там «в обычном режиме».

В предыдущий раз РЖД сообщали о DDoS-атаке на свои ресурсы неделю назад, 6 июня. Доступа к ним не было более часа.



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