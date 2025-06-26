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Война санкций ,  
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Австралия внесла певца Shaman и актера Манучарова в санкционный список

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Война санкций

Австралия ввела новые антироссийские санкции, в список добавлены 37 человек и семь организаций, в том числе — певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщает пресс-служба МИДа страны.

В министерстве объяснили, что в список включены лица или организации, «которые, по мнению министра, занимаются или занимались деятельностью или выполняют функцию, имеющую экономическое или стратегическое значение для России».

Список также включает кинопродюсера Антона Златопольского, актера Вячеслава Манучарова, бывшего главреда Lenta.ru Алексея Гореславского и других.

С помощью нового пакета санкций Австралия показывает тесное сотрудничество с международными партнерами и стремится лишить Россию возможности финансировать операцию на Украине, написала министр иностранных дел Пенни Вонг в своем Х.

Австралия ввела самый крупный за три года пакет санкций против России
Политика
Фото:Dan Peled / Getty Images

В феврале Австралия ввела самый крупный за три года пакет санкций против России. Тогда под ограничения попали 70 физических и 79 юридических лиц, связанных с Россией.

Евросоюз также включил Shaman в свой санкционный список, кроме того, певец попал под ограничения Украины.

Москва осуждает санкции, которые вводят против нее.

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Софья Полковникова
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