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Политика ,  
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Рютте опроверг, что назвал Трампа «папочкой»

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не называл президента США Дональда Трампа «папочкой», а использовал слово «папа», чтобы показать, что страны-члены НАТО спрашивают, словно «маленький ребенок», останутся ли США в альянсе.

Видео со словами Рютте опубликовано на YouTube-канале PalmBeachPost.

Ранее Трамп на конференции сравнил воюющие стороны — в данном случае Израиль и Иран — с «двумя детьми на школьном дворе». Рютте вмешался, приведя свою аналогию. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения», — сказал он.

«Это [то, что страны-члены НАТО спрашивают, останутся ли США в альянсе] немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: «Эй, ты все еще остаешься с семьей?» Так что в этом смысле я использую слово «папочка», а не то, чтобы я называл президента Трампа папочкой», — сказал Рютте.

Однако ранее генсек НАТО объяснял, что использовал слово «папочка» применительно к Трампу, поскольку тот заслуживает похвалы. Он отметил рост оборонных расходов НАТО при республиканце, а также «решительные действия» США в Иране.

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Еще во время своего первого президентского срока Трамп требовал от союзников по НАТО тратить на оборону больше денег. На новом сроке Трамп призвал повысить этот показатель до 5%. В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США продолжат быть членом НАТО, но альянс должен стать более жизнеспособным.

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Марк Рютте
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