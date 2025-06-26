Рютте опроверг, что назвал Трампа «папочкой»
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не называл президента США Дональда Трампа «папочкой», а использовал слово «папа», чтобы показать, что страны-члены НАТО спрашивают, словно «маленький ребенок», останутся ли США в альянсе.
Видео со словами Рютте опубликовано на YouTube-канале PalmBeachPost.
Ранее Трамп на конференции сравнил воюющие стороны — в данном случае Израиль и Иран — с «двумя детьми на школьном дворе». Рютте вмешался, приведя свою аналогию. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения», — сказал он.
«Это [то, что страны-члены НАТО спрашивают, останутся ли США в альянсе] немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: «Эй, ты все еще остаешься с семьей?» Так что в этом смысле я использую слово «папочка», а не то, чтобы я называл президента Трампа папочкой», — сказал Рютте.
Однако ранее генсек НАТО объяснял, что использовал слово «папочка» применительно к Трампу, поскольку тот заслуживает похвалы. Он отметил рост оборонных расходов НАТО при республиканце, а также «решительные действия» США в Иране.
Еще во время своего первого президентского срока Трамп требовал от союзников по НАТО тратить на оборону больше денег. На новом сроке Трамп призвал повысить этот показатель до 5%. В начале апреля госсекретарь США Марко Рубио заверил, что США продолжат быть членом НАТО, но альянс должен стать более жизнеспособным.
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