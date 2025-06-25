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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган обсудил с Трампом Украину и Ближний Восток

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, они обсудили Украину и Ближний Восток, сообщает управление по коммуникациям при администрации президента Турции. Встреча прошла в Гааге, куда лидеры приехали для участия в саммите НАТО.

«Приветствуя прекращение огня, достигнутое между Израилем и Ираном благодаря усилиям президента США Трампа, президент Эрдоган выразил надежду на то, что оно будет прочным, а также подчеркнул важность тесного диалога для прекращения гуманитарной трагедии в Газе, а также для поиска мирного решения войны между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Кроме этого, они обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Вашингтоном.

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Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что на нем союзники «примут смелые решения по укреплению коллективной обороны, что сделает НАТО более сильным, справедливым и смертоносным альянсом». На повестке дня новый крупный план по вложениям в оборону.

Кроме этого, как заявил Рютте, в итоговом коммюнике будут «важные формулировки об Украине, включая привязку к ней оборонных расходов до 2035 года и необходимость Украины продолжать борьбу».

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Персоны
Полина Харчевникова
Дональд Трамп Украина Реджеп Тайип Эрдоган Ближний Восток НАТО
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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