Эрдоган обсудил с Трампом Украину и Ближний Восток

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, они обсудили Украину и Ближний Восток, сообщает управление по коммуникациям при администрации президента Турции. Встреча прошла в Гааге, куда лидеры приехали для участия в саммите НАТО.

«Приветствуя прекращение огня, достигнутое между Израилем и Ираном благодаря усилиям президента США Трампа, президент Эрдоган выразил надежду на то, что оно будет прочным, а также подчеркнул важность тесного диалога для прекращения гуманитарной трагедии в Газе, а также для поиска мирного решения войны между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

Кроме этого, они обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее сообщил, что на нем союзники «примут смелые решения по укреплению коллективной обороны, что сделает НАТО более сильным, справедливым и смертоносным альянсом». На повестке дня новый крупный план по вложениям в оборону.

Кроме этого, как заявил Рютте, в итоговом коммюнике будут «важные формулировки об Украине, включая привязку к ней оборонных расходов до 2035 года и необходимость Украины продолжать борьбу».