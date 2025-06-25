Ушаков сообщил, что президент Ирана не приедет на минский саммит ЕАЭС

Масуд Пезешкиан (Фото: Iranian Presidency Office / IMAGO / Global Look Press)

Из-за напряженной ситуации вокруг ядерной программы Тегерана и конфликта с Израилем президент Ирана Масуд Пезешкиан не сможет лично посетить саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске 27 июня, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, иранский лидер запишет для саммита видеообращение.

«Президент Ирана Пезешкиан, по понятным соображениям, лично не примет участие, не приедет в Минск, но направит видеообращение», — приводит слова Ушакова «Интерфакс».

Евразийский экономический союз — это международная организация региональной экономической интеграции, в которую входят пять стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Иран присоединился к ЕАЭС с 26 декабря 2024 года в качестве государства-наблюдателя. Основная цель союза — обеспечить свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы между государствами-членами, а также проводить согласованную экономическую политику.

В Москве надеются, что заключенное между Израилем и Ираном перемирие будет долгосрочным и за ним не последует очередное обострение ситуации. При этом Ушаков отметил, что стороны конфликта дают разные оценки ущерба, нанесенного ядерным объектам Ирана.

«Кто ударял, тот считает, что нанесли значительный урон, а тот, кто получил эти удары, считает, что все было заблаговременно подготовлено и чрезмерно значительного ущерба эти объекты не получили», — пояснил помощник президента.

Начиная с 13 июня Тегеран и Израиль обменивались ударами, пока в ночь на 22 июня американские ВВС не сбросили бомбы на иранские ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане. После этого страны договорились о перемирии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная программа Ирана была отброшена на десятки лет назад. В Израиле назвали нанесенный Ирану ущерб значительным.

Эти оценки расходятся с предварительными данными американской разведки, согласно которым программа Тегерана после бомбардировки отброшена всего на несколько месяцев.