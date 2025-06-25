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Общество ,  
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Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на ребенка в Шереметьево

Фото: МВД России
Фото: МВД России

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о покушении на жизнь ребенка в Шереметьево, сообщило ведомство в телеграм-канале.

В московском аэропорту 23 июня мужчина схватил чужого двухлетнего ребенка и, подняв, бросил на пол. Мальчика госпитализировали.

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Фото:Станислав Крсильников / ТАСС

Злоумышленнику предъявили обвинение в покушении на убийство. По информации следствия, он находился в состоянии наркотического опьянения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство по ч. 3 ст. 30, п. «в, и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

На допросе 31-летний иностранный гражданин рассказал следователю, что в аэропорту находился транзитом и ожидал посадку на рейс в «ближнее зарубежье», сообщил СК. Причины своего поступка он объяснить не смог, заявив, что был под влиянием наркотиков.

Ребенок получил многочисленные переломы костей черепа, его ввели в состояние искусственной комы, однако анализ МРТ показал, что мозг мальчика не получил повреждений. Состояние ребенка врачи оценили как тяжелое.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого. Потерпевшим по делу признан отец пострадавшего мальчика.

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Полина Минаева
Александр Бастрыкин Следственный комитет Шереметьево покушение на убийство уголовное дело
Александр Бастрыкин фото
Александр Бастрыкин
председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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