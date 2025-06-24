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СК показал кадры с бросившим ребенка на пол в Шереметьево мужчиной

Появились кадры с мужчиной, который бросил на пол ребенка в Шереметьево
24 июня мужчина подошел к чужому двухлетнему мальчику в Шереметьево, взял его на руки и с силой кинул на пол. Мальчика госпитализировали, а мужчину задержали

СК показал кадры с бросившим ребенка на пол в Шереметьево мужчиной
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Мужчине, который бросил двухлетнего мальчика на пол в аэропорту Шереметьево, предъявили обвинение, сообщает пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале. Ведомство также опубликовало кадры с мужчиной.

Речь идет о ст. 30, п.п. «в, и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Статья подразумевает наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок.

В аэропорту Шереметьево 24 июня 31-летний мужчина подошел к чужому двухлетнему мальчику, взял его на руки, а затем с силой кинул ребенка на пол. Мальчика госпитализировали, а мужчину задержали.

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Полина Харчевникова
Шереметьево Следственный комитет ребенок мужчина кадры
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