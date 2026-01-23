Что такое система «Мертвая рука» («Периметр») и как она работает

Фото: Александр Овчинников / ТАСС

Содержание:

Что такое система «Мертвая рука» («Периметр»)

Система «Периметр» (или «Мертвая рука») — это российская автоматизированная система гарантированного ответного ядерного удара. Она предназначена для того, чтобы в ответ на ядерный удар противника автоматически запустить против него ядерные ракеты, если все живые командные пункты окажутся выведены из строя.

Когда и зачем была создана система

Впервые о «Мертвой руке» написала газета The New York Times (NYT) в 1993 году в статье под названием «Российская машина Судного дня». По ее информации, американская разведка узнала об этой системе в ноябре 1984 года, когда засекла испытательные пуски двух ракет большой дальности с разницей в 40 минут между ними. Речь шла о «фантастической схеме, в которой спазмы мертвой руки советского руководства после того, как оно было уничтожено ядерной атакой, привели бы к массированному ответному удару».

По информации NYT, «советские кудесники Армагеддона» разработали систему в 1970-е годы с тем, чтобы избежать паралича своего арсенала при внезапном ядерном ударе, — эта система предусматривает автоматический запуск «тысяч ядерных боеголовок» в случае, если высшее руководство СССР оказалось бы ликвидировано. Издание утверждало, что в 1990-е эта машина Судного дня по-прежнему существовала и что «русские щедро тратят ресурсы на ее модернизацию».

Разработка «Периметра» пришлась на период гонки вооружений между СССР и США, когда обе страны активно накапливали арсеналы ядерного оружия. Так, по данным «Бюллетеня ученых-атомщиков», в 1971 году арсеналы США и СССР составляли 25,8 тыс. и 13,2 тыс. ядерных боеголовок соответственно; пика эти показатели достигли в 1986 году — тогда у СССР было 40,1 тыс. боеголовок, а у США — 23,3 тыс.

Подробности о создании системы публиковала «Российская газета». Согласно ее данным, в 1974 году конструкторскому бюро «Южное» в Днепропетровске поручили разработать специализированный ракетный комплекс в рамках секретного постановления правительства СССР № 695-227. Одной из ключевых предпосылок стала опасность, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника смогут нарушить работу обычных каналов связи и системы управления СЯС. Решением стало использование особой командной ракеты, которая должна была играть роль ретранслятора приказа на пуск.

За основу был взят стратегический ракетный комплекс УР-100 УТТХ с двухступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой 15А30 с разделяющейся головной частью индивидуального наведения. Специальную головную часть с мощным передатчиком разрабатывало оренбургское НПО «Стрела». Дальность такой командной ракеты оценивалась примерно в 4,5 тыс. км, а траектория полета позволяла транслировать сигнал на обширную территорию. На боевое дежурство система «Периметр» была поставлена в январе 1985 года.

Задача комплекса на учениях 1984 года, о которых позже писала The New York Times, заключалась в проверке способности командной ракеты передать сигнал шахтным и другим носителям. По сообщениям «Российской газеты», ракета стартовала из района Полоцка, передала команду на пуск МБР РС-20 (по западной классификации — SS-18) на Байконуре, после чего головная часть ракеты назначения поразила заданный район на полигоне Кура на Камчатке. Таким образом проверялась работоспособность цепочки «командная ракета — боевые ракеты — цель».

Из чего состоит система «Периметр»

«Периметр» представляет собой отдельный контур управления ядерными силами, который действует параллельно традиционным системам боевого управления. В описаниях экспертов и открытых источников упоминаются несколько ключевых компонентов:

Система мониторинга обстановки .

В нее входят средства, которые фиксируют радиационные, сейсмические, электромагнитные и радиотехнические параметры, а также данные системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По совокупности признаков анализируется, ведется ли крупномасштабная ядерная атака против России.

Командные баллистические ракеты .

В отличие от штатных носителей, они оснащаются неядерной боевой частью, а мощным радиотехническим передатчиком. Пролетая над территорией страны, такие ракеты передают закодированную команду на пуск всем носителям, подключенным к системе.

Приемное оборудование на носителях ядерного оружия.

На шахтных и мобильных пусковых установках, подводных лодках и стратегической авиации устанавливаются приемники, способные декодировать сигнал, поступающий от командной ракеты, и запускать дальнейший алгоритм подготовки и пуска.

В совокупности эти элементы образуют резервную цепочку управления: от фиксации признаков ядерного удара до передачи приказа на пуск стратегическим силам.

Как работает система «Периметр» («Мертвая рука»)

В России решение о ядерном ударе принимает верховный главнокомандующий — президент страны. При нем постоянно находится т.н. «ядерный чемоданчик» — мобильный узел, который содержит секретные коды, обеспечивает связь с ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) и является частью автоматизированной системы управления СЯС. По информации ТАСС, система называется «Казбек», всего таких «чемоданчика» три — у президента, министра обороны и главы Генерального штаба; чтобы запустить ядерные ракеты, требуется подтверждение со всех трех устройств. После введения секретных кодов и их подтверждения РВСН подготавливают пуск и запускают ядерные ракеты.

Официально не обнародовано, по какому конкретно алгоритму руководство России активирует арсеналы для ядерного удара, как не известны и детали о системе «Казбек». В «Основах госполитики России в области ядерного сдерживания» лишь сказано, что такое решение принимает президент и что при необходимости он может сообщить руководству других стран и международных организаций о готовности или принятом решении по такому ядерному удару или о факте применения ядерного оружия.

«Периметр» — это система, которая отдаст команду ядерным силам в случае, если этого не сделают живые люди в руководстве страны. По данным РИА Новости, обнаружив признаки ядерного удара со стороны противника, «Периметр» посылает запрос в Генштаб. Если она получает отбой по части ответного удара, система возвращается к анализированию обстановки. Если связаться с Генштабом не удалось, «Периметр» напрямую обращается к системе «Казбек». Если и от нее нет ответа, программный комплекс «Периметра» сам принимает решение о ядерном ударе.

Система «Периметр» обеспечивает автоматический запуск баллистических ракет посредством встроенных передатчиков. Специальные командные ракеты пролетают над территорией России, и в этот момент их головные части транслируют сигналы для активации ядерных сил страны, включая наземные ракетные шахты и мобильные комплексы (ПГРК), подводные лодки с баллистическими ракетами, а также ракетные вооружения тяжелых бомбардировщиков. Получив такие команды, соответствующие стратегические силы инициируют пуски ракет. Все процессы максимально автоматизированы, что исключает влияние человеческого фактора.

Согласно информации, опубликованной РГ, «Периметр» способен запускать ответные ядерные удары по нескольким сценариям. Первый вариант предусматривает самостоятельную активацию в обход командной системы «Казбек» при обнаружении комплекса признаков ядерного нападения — множества мощных источников ионизирующего и электромагнитного излучения, возникающих совместно с сейсмическими возмущениями на одной территории. Второй сценарий подразумевает ручную активацию системы высшим руководством на основе данных системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). После установки «Периметра» в боевой режим, при отсутствии команды на отключение в течение определенного времени, система автоматически инициирует запуск ядерных ракет.

Работает ли «Периметр» сейчас

Последние публичные упоминания о системе «Периметр» относятся к июлю 2025 года. Тогда заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети вступил в публичную полемику с президентом США Дональдом Трампом. Поводом стали высказывания Трампа о том, что Медведев, споря с сенатором Линдси Грэмом об ультиматумах России, якобы «заходит на опасную территорию». В ответ российский политик предложил вспомнить фильмы о «ходячих мертвецах» и о том, насколько опасными могут быть концепции вроде «мертвой руки», даже если они описывают системы, не существующие буквально в природе. После этого Трамп заявил о переброске американских атомных подводных лодок.

Намеков и косвенных подтверждений существования и работоспособности «Периметра» в открытых источниках было несколько. В 2011 году командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что система находится на боевом дежурстве. Он пояснил, что при нарушении прямой связи с отдельными пусковыми установками команда на пуск может быть передана как раз через ракеты, входящие в контур «Периметра».

Позднее, в 2018 году, бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин в интервью еженедельнику «Звезда» заявил, что комплекс не только сохраняет работоспособность, но и модернизирован с учетом развития техники и средств связи.

О системе высказывались и представители США. В 2020 году помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд в одном из своих выступлений, фрагменты которого приводило ТАСС, отмечал, что у людей, обеспокоенных моральной стороной применения ядерного оружия, должны возникать «очень неприятные вопросы» в связи с существованием «Периметра».

Отдельные аналитики указывают, что у США нет полностью аналогичной системы, официально сопоставимой с «машиной Судного дня». В статье энциклопедии Britannica подчеркивается, что Вашингтон придерживался иной логики: идея гарантированного ответного удара была реализована в рамках доктрины взаимного гарантированного уничтожения (англ. Mutually Assured Destruction, MAD). Согласно ей, суммарные арсеналы СССР и США были настолько велики, что любая из сторон, нанеся первый ядерный удар, все равно оставалась уязвимой для ответного массированного удара.

Почему систему называют «Мертвая рука»

Неофициальное название «Мертвая рука» закрепилось за «Периметром» в западных военных и экспертных кругах. Эта метафора отражает автоматизм системы — она символизирует возможность нанести смертельный удар даже без участия живых командиров; то есть «рука», лишенная жизни и человеческого контроля, может привести к катастрофическим последствиям.

«Мертвая рука» в массовой культуре

Устройство, которое своей концепцией напоминает «Мертвую руку», было в центре сюжета фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу», который вышел на экраны в 1963 году — через год после Карибского кризиса и за 11 лет до того, как в СССР приняли секретное постановление о «Периметре».

Осторожно — далее спойлеры!

По сюжету американский бригадный генерал Джек Д. Риппер отдает приказ атаковать СССР и отправляет туда бомбардировщики B-52 с ядерным оружием. С руководством США Риппер это решение не согласовывал. Как только об этом узнает президент Меркин Маффли, он срочно собирает в военной комнате Пентагона высшие чины, чтобы как-то решить эту проблему. У Маффли нет возможности самостоятельно отозвать самолеты, соответствующие коды есть только у Риппера, который отменять атаку не собирается. В военную комнату приглашают советского посла Алексея Десадецкого, который сообщает: у СССР есть электронно-вычислительная «Машина Судного дня», и, если на территории Советского Союза взорвется хоть одна атомная бомба, машина автоматически активируется и за десять месяцев уничтожит все живое на Земле; отключить ее невозможно.

На встрече в военной комнате присутствует бывший нацистский ученый доктор Стрейнджлав. Он объясняет, почему такое устройство удобно и эффективно, и сообщает, что справиться с ним невозможно. По словам Стрейнджлава, суть политики устрашения в том, чтобы противник боялся атаковать, машина же Судного дня внушает ужас «из-за автоматизма и неотвратимости, которые лишают человека возможности вмешаться».

Часто задаваемые вопросы

Что такое система «Периметр»?

«Периметр» — это автоматизированный контур управления стратегическими ядерными силами, который должен обеспечить ответный ядерный удар в случае массированного нападения на Россию, даже если традиционные командные звенья и каналы связи будут уничтожены или выведены из строя.

Может ли система активироваться без участия человека?

Система предполагает высокую степень автоматизации. В открытых источниках указывается, что при определенных условиях — совокупности признаков массированного ядерного удара и отсутствии связи с командованием — «Периметр» способен инициировать запуск командных ракет. При этом исходно решение о переводе системы в боевой режим остается за руководством страны.

Существует ли «Мертвая рука» сегодня?

Российские военные и государственные деятели не раз заявляли, что «Периметр» сохраняет боеспособность и модернизируется. При этом подробные технические характеристики и текущий статус системы остаются засекреченными.

Чем «Периметр» отличается от обычной системы управления ядерным оружием?

Стандартная система управления предполагает, что решение об ответном ударе принимает президент и высшее военное руководство, после чего через систему боевого управления передается команда на пуск. «Периметр» выступает резервным контуром: он рассчитан на ситуацию, когда живое руководство не может связаться с войсками, а линии связи разрушены. В таком случае команды на запуск передаются через командные ракеты и автоматизированные алгоритмы.