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Политика ,  
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«Радио Судного дня» передало четыре новых сообщения

Радиостанция судного дня передала четыре сообщения 16 июня, говорится в телеграм-канале УВБ-76 логи.

Среди сообщений:

  • НЖТИ (Николай, Женя, Татьяна, Иван. — РБК) 63145 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915,
  • НЖТИ 09404 СЭВОШЛЮП 7865 4500,
  • НЖТИ, 96, 560, ДИАЛЕКТИЗМ, 90, 64, 69, 39,
  • НЖТИ 48858 ВИСОКЕД 1203 5221.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или второй половины 1970-х годов на частоте 4625 кГц, также доступна для прослушивания онлайн. Ее другое название — «жужжалка» (англ. The Buzzer). Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира. Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. Ее также называют радио «Судного дня» в связи с версией о том, что станция может служить частью системы «Периметр» (или «Мертвая рука», англ. Dead Hand) — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.

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В феврале радиостанция «Судного дня» передала 25 сообщений за сутки. Тогда прозвучали такие слова, как «синопсис», «бульвар», «дитя», «приплод», «комиссар», «жадюга» и другие. В марте «жужжалка» передала два сообщения за сутки утром и днем.

В середине апреля на станции можно было услышать «нептун», «тимус» и другие слова. В совокупности последовало четыре сообщения за день.

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Софья Полковникова
радиостанция сообщение шифрование
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