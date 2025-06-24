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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Два человека пострадали в Красногорске при атаке беспилотника

Губернатор Воробьев: два человека пострадали в Красногорске при атаке дрона
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Два человека пострадали в подмосковном Красногорске, где беспилотник попал в жилой дом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале.

В результате загорелась одна из квартир на 17 этаже. Площадь пожара составила 20 кв. м.

Беспилотник попал в жилой дом в Красногорске
Политика

Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей. Они самостоятельно вышли из дома, уточнил Воробьев.

Двух пострадавших, в том числе беременную женщину на 29-й неделе, доставили в больницу.

Воробьев пообещал сделать все необходимое для восстановления сгоревшей квартиры.

Губернатор также сообщил, что ранее два беспилотника перехватили над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал ночью 24 июня, что два дрона сбили на подлете к столице.

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять рейсы, позднее они возобновили полеты.

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Полина Минаева
Красногорск атака дронов Андрей Воробьев БПЛА
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