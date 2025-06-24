Два человека пострадали в Красногорске при атаке беспилотника
Два человека пострадали в подмосковном Красногорске, где беспилотник попал в жилой дом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале.
В результате загорелась одна из квартир на 17 этаже. Площадь пожара составила 20 кв. м.
Из здания эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей. Они самостоятельно вышли из дома, уточнил Воробьев.
Двух пострадавших, в том числе беременную женщину на 29-й неделе, доставили в больницу.
Воробьев пообещал сделать все необходимое для восстановления сгоревшей квартиры.
Губернатор также сообщил, что ранее два беспилотника перехватили над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал ночью 24 июня, что два дрона сбили на подлете к столице.
Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять рейсы, позднее они возобновили полеты.
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