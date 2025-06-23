На Украине комика Мусагалиева посчитали угрозой национальной безопасности

Азамат Мусагалиев (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК)

Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

«Дополнить перечень лиц, которые осуществляют угрозу национальной безопасности, включить лицо: Мусагалиев Азамат Тахирович», — говорится в приказе министерства.



Основанием для внесения Мусагалиева в список указана поддержка комиком президента России Владимира Путина, а также участие в его предвыборных кампаниях и публичных мероприятиях.

Кроме того, по мнению украинских властей, Мусагалиев незаконно посещал территорию ДНР. В 2023 году комик посетил концерт по случаю 80-й годовщины освобождения Донбасса.

В январе Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности», актера Никиту Джигурду. В приказе ведомства сказано, что решение было принято из-за деятельности артиста, угрожающей национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины.