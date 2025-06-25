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Трамп выложил видео полета бомбардировщиков B-2 под песню «Бомби Иран»

Трамп выложил видео полета бомбардировщиков B-2 под песню «Бомби Иран»
Video

В аккаунте президента США Дональда в соцсети Truth Social появился видеоролик с полетом стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, участвовавших в бомбардировке ядерных объектов Ирана в ночь на 22 июня. Ролик сопровождается песней Bomb Iran (или «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран»). Трек был записан в 1980 году группой Vince Vance & the Valiants и является пародией на песню 1961 года Barbara Ann группы The Regents. После удара американских ВВС по Ирану песня снова обрела популярность в США.

ВВС США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане с целью уничтожить ядерную программу Ирана. После этого Тегеран и Израиль договорились прекратить взаимный обмен ударами.

Трамп обвинил CNN и NYT в попытке принизить удары по Ирану
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Дональд Трамп

Позднее Пентагон раскрыл детали своей секретной миссии Midnight Hammer («Полуночный молот») против Ирана. Как заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Дэн Кейн, это была сложная и высокорискованная миссия. На ее разработку ушли «месяцы и недели», чтобы военные были готовы, «когда позвонит президент США».

В состав ударной группы входили семь B-2 Spirit. Для ударов по Ирану использовали самую мощную неядерную бомбу в арсенале США — GBU-57 (или Massive Ordnance Penetrator — MOP) весом 13,6 т, из которых 2,4 т — взрывчатое вещество. Такая бомба способна проникать на 60 м под землю.

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Денис Малышев
Иран Израиль конфликт Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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