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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп заявил, что Путин предлагал ему помощь в решении иранского вопроса

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его российский коллега Владимир Путин предлагал помощь в урегулировании иранской проблемы. Об этом президент США рассказал во время беседы с журналистами на борту президентского самолета, направлявшегося в Гаагу на саммит НАТО.

«Как вы знаете, мне позвонил Владимир [Путин]. Он сказал: «Могу ли я помочь вам с Ираном?» Я сказал: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном». Мне нужна помощь с тобой», — заявил Трамп (цитата по пресс-пулу Белого дома).

Республиканец также в очередной раз заявил, что российско-украинский конфликт не начался бы, если бы он оставался у власти.

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Политика

Путин ранее назвал удары США по иранским ядерным объектам неспровоцированной агрессией и заявил, что они не имеют оправдания. На встрече с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи президент подчеркнул, что Россия занимает четкую позицию по ситуации в регионе и оказывает поддержку Тегерану.

Арагчи прибыл в Москву 22 июня с письмом верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с просьбой о поддержке после американских ударов по ядерным объектам в Исфахане, Фордо и Натанзе. Удары, нанесенные в ночь на 22 июня, стали ответом США на деятельность Ирана в ядерной сфере и произошли во время военной операции Израиля против Ирана.

Вашингтон заявил о серьезных повреждениях целей, а Израиль сообщил о приближении к своим стратегическим задачам в регионе. Тегеран предупредил о готовности к ответным действиям после атак США.

Россия неоднократно уведомляла Израиль об отсутствии свидетельств создания Ираном ядерного оружия.

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Плугина Ирина
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