 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Минске рассказали, о чем говорили Лукашенко и спецпосланник Трампа

Пресс-секретарь Лукашенко: переговоры с Келлогом продлились 6,5 часов
Лукашенко и Келлог общались более шести часов. Они говорили о конфликте на Украине и Ближнем Востоке, санкциях, отношениях Минска с Москвой и Пекином, «об изменениях в политической архитектуре мира, о людях и об истории войн»
Встреча Кита&nbsp;Келлога и&nbsp;Александра&nbsp;Лукашенко&nbsp;с участием членов делегаций,&nbsp;Дворец Независимости в Минске
Встреча Кита Келлога и Александра Лукашенко с участием членов делегаций, Дворец Независимости в Минске (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посетивший Минск спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсуждали санкции и два военных конфликта, рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает «Первый информационный».

«Встреча состоялась вчера вечером. Разговаривали 6,5 часов: сначала в рабочем кабинете президента, затем за ужином, а завершилась встреча уже ночью. <...> Круг тем был максимально актуальным. На этот момент говорили о том, что волнует весь мир, в том числе об Украине и Ближнем Востоке, о нашем взаимодействии с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — рассказала она.

Также речь шла о санкциях США и ЕС против Белоруссии, России и других стран, «об изменениях в политической архитектуре мира, о людях и об истории войн», добавила Эйсмонт.

Пресс-секретарь Лукашенко объяснила освобождение Тихановского
Политика

Ранее появились кадры встречи делегаций двух стран. Лукашенко сначала обратился к заместителю Келлога Джону Коулу, который уже посещал Белоруссию весной, со словами: «Какие люди, привет, дорогой!» — и обнял его. «My friend!» — ответил тот и представил Келлога. «Кто его не знает? — с иронией спросил белорусский президент, обнимая Келлога и говоря ему «привет». — Самое медийное лицо в последнее время».

С визитом Келлога в Минск совпало освобождение из заключения белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Он отбывал 18-летний срок по приговору 2021 года.

Эйсмонт отмечала, что Тихановский и еще 13 человек, среди которых немало иностранцев, были помилованы Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа. Тихановская также благодарила за освобождение мужа Келлога, Госдеп и других. Супруги уже встретились в Литве, где Тихановская живет с 2020 года.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Лукашенко Кит Келлог Белоруссия
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Материалы по теме
Мужа Тихановской освободили после разговора Келлога с Лукашенко
Политика
Лукашенко гарантировал Келлогу безопасность на территории Белоруссии
Политика
Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Мединский признался, что в переговорах с Киевом помогает знание истории Политика, 22:15
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
В Минске рассказали, о чем говорили Лукашенко и спецпосланник Трампа Политика, 21:56
В Татарстане умер обвиненный в мошенничестве экс-глава института КФУ Общество, 21:41
Медведев сыграет с Бубликом в финале крупного турнира ATP в Германии Спорт, 21:33
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Протоиерей Ткачев не увидел смысла решать проблемы демографии деньгами Общество, 21:28
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Даниил Медведев заявил, что играл отлично в полуфинальном матче в Галле Спорт, 21:24
В Ростове-на-Дону утонула нырнувшая за браслетом в бассейн девочка Общество, 21:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Пресс-секретарь Лукашенко объяснила освобождение Тихановского Политика, 20:44
Россиянин выиграл четвертый подряд бой в UFC на турнире в Баку Спорт, 20:26
Президент Ирана отверг «обнуление» ядерной программы страны Политика, 20:25