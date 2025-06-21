В Минске рассказали, о чем говорили Лукашенко и спецпосланник Трампа

Лукашенко и Келлог общались более шести часов. Они говорили о конфликте на Украине и Ближнем Востоке, санкциях, отношениях Минска с Москвой и Пекином, «об изменениях в политической архитектуре мира, о людях и об истории войн»

Встреча Кита Келлога и Александра Лукашенко с участием членов делегаций, Дворец Независимости в Минске (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и посетивший Минск спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог обсуждали санкции и два военных конфликта, рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает «Первый информационный».

«Встреча состоялась вчера вечером. Разговаривали 6,5 часов: сначала в рабочем кабинете президента, затем за ужином, а завершилась встреча уже ночью. <...> Круг тем был максимально актуальным. На этот момент говорили о том, что волнует весь мир, в том числе об Украине и Ближнем Востоке, о нашем взаимодействии с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой», — рассказала она.

Также речь шла о санкциях США и ЕС против Белоруссии, России и других стран, «об изменениях в политической архитектуре мира, о людях и об истории войн», добавила Эйсмонт.

Ранее появились кадры встречи делегаций двух стран. Лукашенко сначала обратился к заместителю Келлога Джону Коулу, который уже посещал Белоруссию весной, со словами: «Какие люди, привет, дорогой!» — и обнял его. «My friend!» — ответил тот и представил Келлога. «Кто его не знает? — с иронией спросил белорусский президент, обнимая Келлога и говоря ему «привет». — Самое медийное лицо в последнее время».

С визитом Келлога в Минск совпало освобождение из заключения белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Он отбывал 18-летний срок по приговору 2021 года.

Эйсмонт отмечала, что Тихановский и еще 13 человек, среди которых немало иностранцев, были помилованы Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа. Тихановская также благодарила за освобождение мужа Келлога, Госдеп и других. Супруги уже встретились в Литве, где Тихановская живет с 2020 года.