Над Россией уничтожили 22 беспилотника за 3,5 часа

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Силы ПВО России уничтожили 22 дрона ВСУ над пятью регионами России в период с 16:10 мск до 19:50 мск, сообщает пресс-служба Минобороны.

13 беспилотников сбили над Воронежской областью, четыре — над Белгородской, три — над Саратовской, один — над Самарской областью. Еще один дрон перехватили над Татарстаном.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении с 13:00 до 16:05 мск 18 украинских беспилотников, в том числе семи — над Воронежской областью. В ночь на 24 июня средства ПВО сбили над Россией 20 дронов ВСУ.

На фоне атак беспилотников ранее приостановили прием и отправку рейсов аэропорты Казани, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар, Пензы и Тамбова, ограничения в них действуют до сих пор.