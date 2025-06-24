Над Россией уничтожили 22 беспилотника за 3,5 часа
Силы ПВО России уничтожили 22 дрона ВСУ над пятью регионами России в период с 16:10 мск до 19:50 мск, сообщает пресс-служба Минобороны.
13 беспилотников сбили над Воронежской областью, четыре — над Белгородской, три — над Саратовской, один — над Самарской областью. Еще один дрон перехватили над Татарстаном.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении с 13:00 до 16:05 мск 18 украинских беспилотников, в том числе семи — над Воронежской областью. В ночь на 24 июня средства ПВО сбили над Россией 20 дронов ВСУ.
На фоне атак беспилотников ранее приостановили прием и отправку рейсов аэропорты Казани, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар, Пензы и Тамбова, ограничения в них действуют до сих пор.
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