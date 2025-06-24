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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС сообщил о задержании в Сумском приграничье солдат ВСУ в гражданском

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российские силовики задержали на границе Сумской и Курской областей военных ВСУ, переодевшихся в гражданскую одежду, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Мы задержали несколько украинских солдат, перемещавшихся в приграничье — на границе Сумской и Курской областей — в гражданской одежде. Они пытались убедить военнослужащих, что они местные жители, которые случайно застряли в приграничье», — рассказал собеседник агентства.

По информации силовиков, подобные инциденты носят системный характер. Также в силовых структурах отметили, что под видом гражданских мужчин предпенсионного возраста в зоне военной операции на Украине могут действовать украинские диверсанты.

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Сейчас ведется расследование, задержанные допрашиваются.

В августе 2024 года «РИА Новости» сообщило о задержании в Курской области диверсантов, которые планировали взорвать нефтехранилище. Они передвигались по территории области на гражданском легковом автомобиле. По информации силовых структур, при них были найдены взрывчатка и детонаторы.

В октябре 2023 года ФСБ сообщила о пресеченной попытке проникновения в Крым группы украинских диверсантов. В результате один из них был взят в плен. По данным спецслужбы, группа хотела сделать фото и видео участников ДРГ на фоне украинского флага в Крыму.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Сумская область Курская область ВСУ
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