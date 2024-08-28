«РИА Новости» сообщило о задержании диверсантов в Курской области
В Курской области силовики задержали диверсантов, которые планировали взорвать нефтехранилище, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в силовых структурах.
«Задержана группа диверсантов, которая планировала взрыв на территории нефтехранилища. Они передвигались по территории Курской области на гражданском легковом автомобиле. При них были найдены взрывчатка и детонаторы», — сообщил собеседник агентства.
На кадрах задержания, которые публикует агентство, показан автомобиль Lada Granta, на багажнике которого разложены свертки, предположительно с взрывчаткой, и несколько мужчин со связанными руками и ногами.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Курской области, СК Курской области, пресс-службу ФСБ по Курской области.
По последним данным Минобороны России, за последние сутки в ходе отражения атаки ВСУ на Курскую область украинские подразделения потеряли до 380 человек убитыми и ранеными. Общее число потерь ВСУ на этом направлении с начала августа достигло 7 тыс.
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