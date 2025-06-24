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Военная операция на Украине ,  
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Силовики задержали троих при подготовке диверсии в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области троих россиян, готовивших подрыв объекта газораспределительной сети в Бердянске, у них нашли взрывчатку. Об этом РБК сообщали в силовой службе.

Всех троих взяли с поличным, уточнили в службе. Самодельную взрывчатку и компоненты для ее изготовления нашли на месте задержания, а также в домах задержанных.

ФСБ завела дело по:

  • ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса России (покушение на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления);
  • п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Максимальное наказание — лишение свободы до 20 лет;
  • п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание — лишение свободы до 12 лет.

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на московском заводе ОПК
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Фото:Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

Ранее в июне пресс-служба ФСБ сообщила о задержании силовиками двух мужчин, 1987 и 1999 годов рождения, планировавших взорвать одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса в столичном регионе.

Оба устроились работать в эту компанию и пытались пронести туда самодельную взрывчатку, но были задержаны сотрудниками службы. Они действовали по указке Киева, сказали в ФСБ. Перед диверсией мужчины изучили важные объекты предприятия, запечатлели на камеру, а взрывчатку спрятали в специально сделанные тайники.

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Софья Полковникова
диверсия Запорожская область ФСБ
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